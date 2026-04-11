        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı tamamlandı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin), Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden sporcuların da katıldığı etapta bisikletçiler, Toroslar'ın zorlu parkurunda mücadele etti.

        Tarsus Gençlik Parkı'ndan başlayan etapta sporcular kentin doğal güzellikleri eşliğinde pedal çevirerek Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Mahallesi'ndeki bitiş noktasına ulaştı.

        Sporcuların büyük bir mücadele ortaya koyduğu etapta güvenlik ve sağlık ekipleri de görev yaptı.

        Turun, Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabında birinci Çek Tomas Pridal, ikinci Serdar Anıl Depe ve üçüncü Belçikalı Ganni Marchand oldu.

        Dereceye giren sporculara, ödülleri Ayvagediği Mahallesi'ndeki meydanda düzenlenen törenle verildi.

        Organizasyon, yarın Akdeniz-Yenişehir-Mezitli etabıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

