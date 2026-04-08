Mersin'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliği yapıldı

Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki etkinlikte Roman müzisyenler sahne aldı. Roman kültürünü yansıtan oyunlar oynandı, şarkılar söylendi. Katılımcılar, müzisyenlerin söylediği şarkılara eşlik etti. Federasyon Başkanı Ali Daylam, Romanlar için kıymetli olan günü coşkuyla kutlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.