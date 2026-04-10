Mersin'de anaokulu öğrencileri, Polis Haftası'nı telsizden kutladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde anaokulu öğrencileri, telsizden anons yaparak Polis Haftası'nı kutladı. Keloğlan Anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek'i ziyaret etti. Günçiçek'e çiçek veren öğrenciler, daha sonra telsizden polislerin haftasını kutladı.

