Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 40 zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı.



Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kapsamlı operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyon kapsamında 95 zehir tacirinin suç faaliyetinin deşifre edildiği aktarılan açıklamada, "Eş zamanlı 61 adrese düzenlenen operasyonlarda 47 zanlı gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.



Çok sayıda sentetik hap, uyuşturucu ile 660 bin 535 lira, döviz ve ziynet eşyasının ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için narkotik suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

