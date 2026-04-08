Silifke ilçesinde kumar oynayan 20 kişiye 243 bin 684 lira ceza kesildi

Mersin'in Silifke ilçesinde kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 243 bin 684 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi. Evin deposunda kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye 243 bin 684 lira ceza kesildi, oyun malzemelerine de el konuldu. Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 1 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.