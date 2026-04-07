Silifke'de "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinliği düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinlikleri kapsamında veli ziyareti yapıldı.



Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan değerleri barındıran 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Maarifin Kalbinde Çocuk" programı gerçekleştirdi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, bu kapsamda Cengiz Topel Ortaokulu öğrencisi İrem Çağır'ın ailesini ziyaret etti.



Öğrencinin akademik ve sosyal gelişiminin ele alındığı ziyarette Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki yansımaları ve uygulama süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.



Ziyarette Okul Müdürü Hüseyin Melekoğlu, idareci ve öğretmenler yer aldı.



