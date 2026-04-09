Bodrum'a "Four Seasons 1" kruvaziyeriyle 137 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Four Seasons 1" adlı kruvaziyer 137 yolcu getirdi. Malta bayraklı 207 metre uzunluğundaki lüks gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Girit Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 137 yolcu ile 223 personel bulunuyor. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Gece saatlerinde ilçeden demir alacak "Four Seasons 1"in bir sonraki durağının Çeşme Limanı olacağı öğrenildi.

