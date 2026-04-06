Bodrum'da botun batması sonucu 19 düzensiz göçmenin ölmesiyle ilgili 12 şüpheli tutuklandı

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzensiz göçmenlerin konakladığı ikameti kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö'nün de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden J.J.S, J.H, H.B, Ö.B, H.Ö, Y.E, H.S, M.R, M.D, A.M.G, İ.A. ve Y.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.B.O, Ö.K, A.A, Ö.A. ve Ç.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Olay



Yalıkavak açıklarında 1 Nisan'da Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot, olumsuz hava koşulları nedeniyle batmış, kazada 20 kişi kurtarılırken, 19 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.



Olayın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, 2 Nisan'da belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, düzensiz göçmenlerin kaldığı ikameti kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö'yü yakalamıştı.



Operasyonda, düzensiz göçmenlerin bota bindiği noktada bulunduğu tespit edilen A.A, H.B, Y.E. ve Ö.B. de gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında ise gözaltı sayısı 17'ye yükselmişti.



