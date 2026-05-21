        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da Kumbahçe sahilinde düzenleme yapıldı

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Sahili'nde uygulanan "3'te 1" düzenlemesine ilişkin sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Mandalinci, Kumbahçe Sahili'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil hattının düz değil, genişten dara doğru ilerleyen yay şeklinde bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

        Sahilin bazı noktalarında kaldırım ile deniz arasındaki mesafenin 20 metreye kadar çıktığını, bazı bölgelerde ise 5,5-6 metreye kadar düştüğünü belirten Mandalinci, "Uygulanan "3'te 1" düzenlemesi kapsamında sahilin ilk üçte birlik bölümünde işletmelerin restorancılık faaliyeti yürütebileceği alanlar oluşturuldu. İkinci bölümde işletmeler deck yapmadan masa ve sandalye kullanabilmeleri için planlandı. Son üçte birlik bölüm ise tamamen vatandaşların kullanımına ayrıldı." dedi.

        Düzenlemenin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hayata geçirildiğini vurgulayan Mandalinci, amaçlarının vatandaşların sahil hattından daha fazla faydalanabilmesi olduğunu dile getirdi.


        İki yıldır kayalık durumda bulunan bazı alanların da yapılan düzenlemelerle vatandaşların kullanımına açıldığını kaydeden Mandalinci, çalışmanın Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğünü bildirdi.

        Vatandaşların kullanımına ayrılan alanların çitlerle sınırlandırıldığını ifade eden Mandalinci, işletmelerin sahili daha fazla işgal etmesinin önüne geçildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

