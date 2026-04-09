        "Fethiye kuzugöbeği mantarı" için coğrafi işaret adımı

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) "Fethiye kuzugöbeği mantarı" için yaptığı coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 17:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fethiye kuzugöbeği mantarı" için coğrafi işaret adımı

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) "Fethiye kuzugöbeği mantarı" için yaptığı coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandı.

        FTSO'dan yapılan açıklamaya göre, askı sürecinin tamamlanmasıyla bölgenin coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye ulaşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen FTSO Başkanı Osman Çıralı, Fethiye kuzugöbeği mantarı için yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının bölgede mutluluk yarattığını ifade etti.

        Fethiye'de yarın 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali'nin başlayacağını hatırlatan Çıralı, şunları kaydetti:

        "Bu süreç, ürünün yöresel karakterinin korunması, kayıt altına alınması ve ekonomik değere dönüştürülmesi açısından büyük önem taşıyor. Fethiye'mizin doğal zenginliklerinden biri olan kuzu göbeği mantarının bu kapsamda değerlendirilmesi, bölgemizin marka değerini güçlendiren stratejik bir adım. Askı sürecinin ardından Fethiye kuzugöbeği mantarı tescilli bir değer olarak bölge ve ülke tanıtımına katkı sunacak. Yerel değerlerimize sahip çıkma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İddia: Trump Avrupa'ya birkaç günlük mühlet verdi
        İddia: Trump Avrupa'ya birkaç günlük mühlet verdi
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Benzer Haberler

        Datça'da öğrenciler 'hikayelerle satranç' etkinliğinde buluştu
        Datça'da öğrenciler 'hikayelerle satranç' etkinliğinde buluştu
        Hacı adaylarına Hac hazırlık semineri
        Hacı adaylarına Hac hazırlık semineri
        Türkiye'de tek örnekti, Muğla Büyükşehir'e devredildi
        Türkiye'de tek örnekti, Muğla Büyükşehir'e devredildi
        Marmaris'te öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı
        Marmaris'te öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı
        Yaşam Evi sakinleri müzik ve dansla eğlenceli zaman geçirdi
        Yaşam Evi sakinleri müzik ve dansla eğlenceli zaman geçirdi
        Muğla'da şap hastalığı kontrol altına alındı, Bayır Hayvan Pazarı açılıyor
        Muğla'da şap hastalığı kontrol altına alındı, Bayır Hayvan Pazarı açılıyor