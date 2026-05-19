        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı

        Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 09:30 Güncelleme:
        İlçedeki bir dalış merkezindeki dalgıçlar Önder Diktaş, Berkay Çetin, Efkan Kardeş ile Bahri Kara, Afkule Manastırı mevkisindeki Türk Hamamı noktasında 8 metreye dalış gerçekleştirdi.

        Dalgıçlar su altında Türk bayraklarıyla "tören geçişi" yaptı.

        Dalış okulunun 2 yıldız eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere, her yıl farklı noktalarda dalış yaparak 19 Mayıs'ı deniz dibinde kutladıklarını söyledi.

        Diktaş, 19 Mayıs'ı mavi vatanın derinliklerinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

