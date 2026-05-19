Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.



İlçedeki bir dalış merkezindeki dalgıçlar Önder Diktaş, Berkay Çetin, Efkan Kardeş ile Bahri Kara, Afkule Manastırı mevkisindeki Türk Hamamı noktasında 8 metreye dalış gerçekleştirdi.



Dalgıçlar su altında Türk bayraklarıyla "tören geçişi" yaptı.



Dalış okulunun 2 yıldız eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere, her yıl farklı noktalarda dalış yaparak 19 Mayıs'ı deniz dibinde kutladıklarını söyledi.



Diktaş, 19 Mayıs'ı mavi vatanın derinliklerinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

