        Fethiye'de kayıp ihbarı yapılan okul müdür yardımcısı koyda bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayıp ihbarı yapılan okul müdür yardımcısı, ekiplerin arama çalışmaları sonucu karadan ulaşımı olmayan bir koyda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 14:41 Güncelleme:
        İnlice Ahmet Nazif İlkokulu müdür yardımcısı Özkan Kırbıyık'ın (40) dün kaybolduğu ihbarı üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri, bölgede arama çalışmalarını sürdürdü.


        Dron desteğiyle bölgede arama çalışması yapan ekipler, Kırbıyık'ı İnlice Plajı yakınlarında yer alan ve karadan ulaşımı mümkün olmayan bir koyda bitkin halde buldu.

        Yapılan kontrollerde yüzerek karşı koya geçen Kırbıyık'ın geceyi burada uyuyarak geçirdiği, telefonuna ulaşılamadığı ve bu nedenle kendisinden haber alınamadığı belirlendi.


        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Özkan Kırbıyık, sahil güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Müdür yardımcısı işlemlerin ardından ailesiyle bölgeden ayrıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla'nın Fethiye ilçesine görevlendirilen Özkan Kırbıyık, dün İnlice Plajı'na gitmişti. Yakınlarının giysi ve eşyalarını sahilde bulduğu Kırbıyık'ın kaybolduğu ihbarı üzerine güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

