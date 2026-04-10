        Kocasına yardım için gittiği çay ocağını 14 yıldır işletiyor

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kocasına yardım için gittiği çay ocağının 14 yıldır işletmeciliğini yapan kadın, mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

        Giriş: 10.04.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Eldirek Mahallesi'nde yaşayan Elmas Köse, yıllarca aile ekonomisine katkı sağlamak için çevredeki seralarda yevmiyeyle çalıştı. İşi olmadığı zamanlarda ise bir mesleği de demircilik olan kocasının çalıştırdığı çay ocağına giden ve eşine yardım eden Köse, bir süre sonra çay ocağını tek başına işletmek istedi.

        Eşinin de desteğiyle ocağın başına geçen Köse, 14 yıldır mahallelinin çayını demliyor.

        Elmas Köse, AA muhabirine, yıllardır yaptığı işinden memnun olduğunu söyledi.

        İlk zamanlarda "Kadın, çay ocağı, kahve mi işletir?" gibi tepkilerle karşılaştığını anlatan Köse, tepkilere rağmen çalıştığını ve işine devam ettiğini dile getirdi.

        Mahallelinin genelde çiftçilikle uğraştığını, erken saatlerde çay ocağına kimsenin gelmediğini belirten köse, "Öğlene doğru gelirler akşam saat 24 gibi kapatıyorum. Köylülerimiz de memnun hiçbir sorunumuz yok, iyi anlaşıyoruz." dedi.

        Köse, mahalleliyle bir aile gibi olduklarını, iş yerinde bulunmadığı zamanlarda müşterilerin çayı kendileri alıp parasını daha sonra verdiklerini kaydetti.

        Çay ocağını işletmeye başladıktan sonra eşinin de kedi işi olan demirciliğe devam ettiğini aktaran Köse, "Artık hem eşim çalışıyor hem de ben çalışıyorum. Ben de burada aileme ekonomik destek sağlıyorum. Boş zamanlarında eşim yine gelip bana yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

        Köse, her kadının kendi ayakları üzerine durması gerektiğini sözlerine ekledi.

        - "Demek ki kahve işletmeciliğini bir kadın da yapabiliyor"

        Mahallenin eski muhtarı Osman Köse ise boş zamanlarında yıllardır Elmas Köse'nin işlettiği çay ocağına geldiğini söyledi.

        Elmas Köse'den memnun olduklarını ifade eden Köse, "Çay ocağında çayımızı kahvemizi içiyoruz. Muhabbet ediyoruz. Demek ki kahve işletmeciliğini bir kadın da yapabiliyor. Kendisi de bunu kanıtladı. Köyümüzde başka da kahve yok. Biz de kendisinden razıyız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler

        Benzer Haberler

        Marmaris'te ilkokul öğrencilerinden polislere "ihbarlı" sürpriz
        Marmaris'te ilkokul öğrencilerinden polislere "ihbarlı" sürpriz
        Vali Akbıyık'tan Polis teşkilatının kuruluşunun181'inci yıl mesajı
        Vali Akbıyık'tan Polis teşkilatının kuruluşunun181'inci yıl mesajı
        Fethiye'de Türk Polis Teşkilatının 181. Kuruluş Yıldönümü törenle kutlandı
        Fethiye'de Türk Polis Teşkilatının 181. Kuruluş Yıldönümü törenle kutlandı
        Bodrum FK play-off aşkına
        Bodrum FK play-off aşkına
        Köyceğiz'de öğrenciler 'Mavi Mürekkep' adlı dergi çıkardı
        Köyceğiz'de öğrenciler 'Mavi Mürekkep' adlı dergi çıkardı
        Fethiye'de yamaçtan düşen kaya parçaları yolu kapattı
        Fethiye'de yamaçtan düşen kaya parçaları yolu kapattı