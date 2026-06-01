Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te 9 günlük bayram tatilinde 3 bin 250 ton atık toplandı

        Marmaris'te 9 günlük bayram tatilinde 3 bin 250 ton atık toplandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kurban Bayramı tatili süresince artan nüfus yoğunluğu nedeniyle belediye ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 9 günde yaklaşık 3 bin 250 ton atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 16:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te 9 günlük bayram tatilinde 3 bin 250 ton atık toplandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kurban Bayramı tatili süresince artan nüfus yoğunluğu nedeniyle belediye ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 9 günde yaklaşık 3 bin 250 ton atık toplandı.

        Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz yürütmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre mesai yaptı.

        Yerleşik nüfusun yanı sıra bayram tatilini geçirmek için ilçeyi tercih eden yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yoğunluğa karşı önlemler artırıldı. Bu kapsamda 175 saha personeli, üç vardiya halinde görev yaparak ilçe merkezi, turistik mahalleler ve sahil şeridinde temizlik hizmeti sundu.

        Ekipler, insan yoğunluğunun fazla olduğu caddeleri, çocuk parklarındaki oyun gruplarını ve ortak kullanım alanlarını yıkayarak dezenfekte etti.

        Çarşı, kordon boyu, yat limanı ve Sevgi Yolu gibi bölgelerde araçlı süpürme çalışmaları yürütülürken, mesire alanları, koylar, yol kenarları ve seyir tepelerinde de çöp toplama faaliyetleri gerçekleştirildi.

        - "Tüm birimlerimizle sahadaydık"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayram süresince yürütülen çalışmaları değerlendirerek, ilçede temizlik ve kamu düzeni açısından önemli bir sorun yaşanmadığını belirtti.

        Vatandaşların ve misafirlerin huzurlu bir tatil geçirmesi için özveriyle çalışıldığını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

        "9 günlük bayram tatili boyunca tüm birimlerimizle sahadaydık. Yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek için yoğun çaba gösterdik. Marmaris’in temizliği ve düzeni için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Brad Pitt'in keyfi yerinde!
        Brad Pitt'in keyfi yerinde!
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe

        Benzer Haberler

        Köyceğizli kanoculardan Slovakya'da madalya yağmuru
        Köyceğizli kanoculardan Slovakya'da madalya yağmuru
        Marmaris'te 9 günde 3 bin 250 ton atık toplandı
        Marmaris'te 9 günde 3 bin 250 ton atık toplandı
        Marmaris'te Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi
        Marmaris'te Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi
        Marmaris'te "Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası" koordinasyon toplantısı yapıldı
        Marmaris'te "Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası" koordinasyon toplantısı yapıldı
        Muğla'da motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı "Kendi motoruymuş gibi bini...
        Muğla'da motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı "Kendi motoruymuş gibi bini...
        Marmaris, Türkiye'nin en iyi yüzücülerine ev sahipliği yapacak
        Marmaris, Türkiye'nin en iyi yüzücülerine ev sahipliği yapacak