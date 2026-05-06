        Muğla Haberleri Marmaris'te orman yangını tatbikatı yapıldı

        Marmaris'te orman yangını tatbikatı yapıldı

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen "Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitimleri" kapsamında Marmaris'te tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Asparan mevkisindeki eğitimlerde ekiplere, ekipmanların kullanımı ile yangın esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularının anlatılmasının ardından tatbikat yapıldı.

        Tatbikata, yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz ve ilk müdahale aracı ile 140 yangın söndürme işçisi katıldı.

        50 gönüllünün yanı sıra Aksaz Deniz Üs Komutanlığı itfaiye ekiplerinin de destek verdiği tatbikatta, senaryo gereği iki farklı noktada çıkan orman yangınına müdahale edildi.

        İlk yangın yer ekiplerinin müdahalesiyle, ikinci yangın ise helikopterin su atışıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

        - Gönüllülere ekipman desteği

        Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, yaklaşık 190 personelin katılımıyla 2026 yılı işbaşı eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

        Eğitimlerin sonunda yangın söndürme gönüllülerine yanmaz kıyafet ve bot teslim edildiğini aktaran Şahin, ayrıca iş güvenliği konularında düzenlenen yarışmayla farkındalık oluşturduklarını kaydetti.​​​​​​​

        Yangın sezonu hazırlıklarına da değinen Şahin, "Çetibeli mevkisinde konuşlu Marmaris helikopteri 1 Mayıs itibarıyla göreve başladı. İkinci helikopterimiz ise 1 Haziran'da Hisarönü mevkisinde göreve başlayacak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

