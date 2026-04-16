Muğla'da Uluslararası Çocuk Şenliği yapılacak

Muğla'nın Menteşe ve Ula ilçelerinde Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenecek.



Büyükşehir ile Menteşe ve Ula ilçe belediyelerinin işbirliğiyle organize edilen şenlik, 18-25 Nisan'da Menteşe ile Akyaka Mahallesi'nde yapılacak.



Organizasyonda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya çocuklarıyla kutlanacak.



Şenlik kapsamında Kırgızistan'dan 15, Ukrayna'dan 24, Moldova'dan 22 ve KKTC'den 23 çocuk kültürlerarası etkileşim ve bayram coşkusunu paylaşmak üzere Muğla'da bir araya gelecek.



Program, 18 ve 19 Nisan'da Menteşe Çocuk Bilim Parkı'nda düzenlenecek yarışmalar, teknik atölyeler ve sportif etkinliklerle başlayacak.



Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevi Turuncu Sınıf öğrencileri, Büyükşehir Konservatuvarı Çocuk Korosu ve Halk Dansları ekipleri, Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu ile Ahi Sinan Folklor Araştırma Derneği Çocuk Ekibi de hazırladıkları gösterilerle şenliğe renk katacak.



Cumhuriyet Meydanı'nda 22 Nisan'da şenlik kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.



Büyük gala gösterisi ise 23 Nisan'da yine Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.



Gecede ev sahibi yerel ekipler ile 4 ülkeden gelen misafir çocuklar koreografilerini sergileyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlayacak.



Etkinlikler 24-25 Nisan'da Akyaka Sahili'ne taşınacak. Buradaki program, sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülecek sanat ve spor etkinlikleri ile tiyatro gösterimleriyle tamamlanacak.

