Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Muğla'da Uluslararası Çocuk Şenliği yapılacak

        Muğla'da Uluslararası Çocuk Şenliği yapılacak

        Muğla'nın Menteşe ve Ula ilçelerinde Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir ile Menteşe ve Ula ilçe belediyelerinin işbirliğiyle organize edilen şenlik, 18-25 Nisan'da Menteşe ile Akyaka Mahallesi'nde yapılacak.

        Organizasyonda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya çocuklarıyla kutlanacak.

        Şenlik kapsamında Kırgızistan'dan 15, Ukrayna'dan 24, Moldova'dan 22 ve KKTC'den 23 çocuk kültürlerarası etkileşim ve bayram coşkusunu paylaşmak üzere Muğla'da bir araya gelecek.

        Program, 18 ve 19 Nisan'da Menteşe Çocuk Bilim Parkı'nda düzenlenecek yarışmalar, teknik atölyeler ve sportif etkinliklerle başlayacak.

        Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevi Turuncu Sınıf öğrencileri, Büyükşehir Konservatuvarı Çocuk Korosu ve Halk Dansları ekipleri, Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu ile Ahi Sinan Folklor Araştırma Derneği Çocuk Ekibi de hazırladıkları gösterilerle şenliğe renk katacak.

        Cumhuriyet Meydanı'nda 22 Nisan'da şenlik kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

        Büyük gala gösterisi ise 23 Nisan'da yine Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

        Gecede ev sahibi yerel ekipler ile 4 ülkeden gelen misafir çocuklar koreografilerini sergileyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlayacak.

        Etkinlikler 24-25 Nisan'da Akyaka Sahili'ne taşınacak. Buradaki program, sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülecek sanat ve spor etkinlikleri ile tiyatro gösterimleriyle tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Bir evin tek çocuğuydu!
        Bir evin tek çocuğuydu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!

        Benzer Haberler

        Sanatla hayata tutundu, ilk sergisini açıyor
        Sanatla hayata tutundu, ilk sergisini açıyor
        Okuma aşkı yarım kalmadı 66 yaşında okuryazar oldu "Kur'an mealini kendim o...
        Okuma aşkı yarım kalmadı 66 yaşında okuryazar oldu "Kur'an mealini kendim o...
        Menteşe'de okul önlerinde güvenlik duvarı
        Menteşe'de okul önlerinde güvenlik duvarı
        Amos Antik Kenti'ne ait 2 bin 200 yıllık "kira sözleşmesi" gün yüzüne çıkar...
        Amos Antik Kenti'ne ait 2 bin 200 yıllık "kira sözleşmesi" gün yüzüne çıkar...
        Marmaris'e ilk Avusturyalı turist kafilesi geldi
        Marmaris'e ilk Avusturyalı turist kafilesi geldi
        Marmaris Körfezi'nin çevresel durumu SEAMAR Projesi kapsamında ele alındı
        Marmaris Körfezi'nin çevresel durumu SEAMAR Projesi kapsamında ele alındı