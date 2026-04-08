Muş'ta 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muş'ta hakkında kesinleşmiş 27 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, Kale Mahallesi'nde, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 27 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 1,59 gram esrar ele geçirilen hükümlü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

