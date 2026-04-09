Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir günlük bebek ile annesini taşıyan 49 AJ 121 plakalı ambulans, Karakale köyü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Kazada ambulans sürücüsü paramedik T.A, sağlık çalışanları P.A. ve İ.Y. ile ambulanstaki anne F.T. ve bebeği yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
