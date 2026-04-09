        Muş Haberleri

        Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 01:37 Güncelleme:
        Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir günlük bebek ile annesini taşıyan 49 AJ 121 plakalı ambulans, Karakale köyü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

        Kazada ambulans sürücüsü paramedik T.A, sağlık çalışanları P.A. ve İ.Y. ile ambulanstaki anne F.T. ve bebeği yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        Yeni keşif görüntüleri
        Yeni keşif görüntüleri
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük

        Benzer Haberler

        Muş'ta 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Malazgirt'te spor şenlikleri başladı
        Malazgirt'te spor şenlikleri başladı
        Muş'ta 42 bin dönümlük tarım arazisi dron ile gübrelendi
        Muş'ta 42 bin dönümlük tarım arazisi dron ile gübrelendi
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Meradaki koyunların yanına gelen sığırcık kuşları görsel şölen sundu
        Meradaki koyunların yanına gelen sığırcık kuşları görsel şölen sundu