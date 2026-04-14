Muş'ta vücuduna gizlediği uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

Muş'ta iç beden muayenesinde 118 kapsül halinde 804 gram afyon sakızı bulunan yabancı uyruklu tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durdurdukları otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklunun davranışlarından şüphelendi. Hastaneye sevk edilen yabancı uyruklunun iç beden muayenesinde, 118 kapsül halinde 804 gram afyon sakızı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.