Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta vücuduna gizlediği uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

        Muş'ta vücuduna gizlediği uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

        Muş'ta iç beden muayenesinde 118 kapsül halinde 804 gram afyon sakızı bulunan yabancı uyruklu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 18:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta vücuduna gizlediği uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

        Muş'ta iç beden muayenesinde 118 kapsül halinde 804 gram afyon sakızı bulunan yabancı uyruklu tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durdurdukları otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklunun davranışlarından şüphelendi.

        Hastaneye sevk edilen yabancı uyruklunun iç beden muayenesinde, 118 kapsül halinde 804 gram afyon sakızı tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
