Nevşehir'de baba ve oğlu bıçaklı kavgada birbirini yaraladı

Nevşehir'de baba ve oğul bıçaklı kavgada birbirini yaraladı.





2000 Evler Mahallesi'nde, B.B. ile babası Y.B. arasında ikamet ettikleri apartmanın girişinde tartışma yaşandı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. yanında bulundurduğu bıçakla babası Y.B'ye saldırı girişiminde bulundu.



Boğuşmada baba ve oğul bıçakla yaralandı.



Baba Y.B'nin yere yığılmasının ardından B.B. olay yerinden ayrıldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan baba Y.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerince yakalanan B.B. ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.



