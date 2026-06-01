Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de yol verme tartışmasında kaldırımda bekleyen esnaf silahla yaralandı

        Nevşehir'de yol verme tartışmasında kaldırımda bekleyen esnaf silahla yaralandı

        Nevşehir'de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla ateş edilmesi sonucu kaldırımda bekleyen esnaf yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 15:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de yol verme tartışmasında kaldırımda bekleyen esnaf silahla yaralandı

        Nevşehir'de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla ateş edilmesi sonucu kaldırımda bekleyen esnaf yaralandı.

        Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin için aracıyla kabristana gitmek isterken U.T. ile sürücü E.K. arasında, Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine U.T.'nin aracında bulunan tabancayı alarak karşı tarafa ateş etmesi sonucu seken mermi kaldırımda bekleyen esnaf H.İ.'ye isabet etti.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan H.İ. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden ayrılan U.T. ve E.K., kabristanda polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Çarptığı çocuk öldü! Kaza sonrası ziyarette darp edildi!
        Çarptığı çocuk öldü! Kaza sonrası ziyarette darp edildi!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe

        Benzer Haberler

        Cenaze çıkışında yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 2 gözaltı
        Cenaze çıkışında yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 2 gözaltı
        ABD'li müzik topluluğu, Kapadokya'da konser verdi; geliri hastalara harcana...
        ABD'li müzik topluluğu, Kapadokya'da konser verdi; geliri hastalara harcana...
        Kazadan sonra hayata şiirle tutundu, 7 dil öğrenip ekmeğini kazandı Felç ka...
        Kazadan sonra hayata şiirle tutundu, 7 dil öğrenip ekmeğini kazandı Felç ka...
        Tedaviyi reddedip kaçtı, dere yatağına düşerek ağaçta asılı kaldı
        Tedaviyi reddedip kaçtı, dere yatağına düşerek ağaçta asılı kaldı
        Nevşehir'de dere yatağına düşerek ağaçta asılı kalan zihinsel engelli kişi...
        Nevşehir'de dere yatağına düşerek ağaçta asılı kalan zihinsel engelli kişi...
        Nevşehir'de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı k...
        Nevşehir'de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı k...