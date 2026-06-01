Nevşehir'de yol verme tartışmasında kaldırımda bekleyen esnaf silahla yaralandı

Nevşehir'de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla ateş edilmesi sonucu kaldırımda bekleyen esnaf yaralandı.



Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin için aracıyla kabristana gitmek isterken U.T. ile sürücü E.K. arasında, Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde yol verme nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine U.T.'nin aracında bulunan tabancayı alarak karşı tarafa ateş etmesi sonucu seken mermi kaldırımda bekleyen esnaf H.İ.'ye isabet etti.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan H.İ. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay yerinden ayrılan U.T. ve E.K., kabristanda polis tarafından gözaltına alındı.

