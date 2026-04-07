        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, TEKNOFEST 2026'nın akademik paydaşları arasında yer aldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), TEKNOFEST 2026'nın akademik paydaşları arasında yerini aldı.

        Giriş: 07.04.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NÖHÜ, TEKNOFEST 2026 kapsamında akademik paydaş üniversite olarak teknoloji yarışmalarının bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alacak, jüri üyelikleri ve danışmanlık faaliyetleriyle katkı sunacak.

        Üniversite ayrıca festival alanında kuracağı stantla akademik çalışmalarını, Ar-Ge projelerini ve öğrencilerinin geliştirdiği teknolojileri tanıtma imkanı bulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, büyük bir organizasyonun akademik paydaşları arasında yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Üniversitenin bilim ve teknoloji alanında üretken bireyler yetiştirmeye kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Uslu, "Öğrencilerimizin bu tür platformlarda aktif rol alması, onların gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin TEKNOFEST 2026'daki akademik paydaşlığı, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini artırma, öğrencilerini teknoloji odaklı projelere yönlendirme ve ulusal teknoloji ekosisteminde daha etkin rol alma hedeflerinin önemli göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

