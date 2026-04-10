        Niğde'de Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek

        Niğde'de Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında, 11-12 Nisan tarihlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Kutlamalar, 11 Nisan Cumartesi günü kent merkezinde düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Saat 12.00'de Abilay Han Parkı'ndan başlayacak yürüyüş, Emin Erişgil, Paşakapı ve Murat Zeren caddeleri güzergahını takip ederek Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda sona erecek.

        Aynı gün akşam saatlerinde Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde Türk musiki konseri, Sarıbel Müzik Topluluğu dinletisi, dans gösterileri ve uluslararası öğrenci performansları sahnelenecek.

        Öte yandan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Büyük Bozkırın Şafağı" adlı film izleyiciyle buluşacak.

        Ulukışla ilçesine bağlı Altay köyünde 12 Nisan Pazar günü devam edecek program, saat 10.30'da atlı kortej ve mehteran eşliğinde karşılamayla başlayacak.

        Ayrıca Niğde Valiliği ve belediye tarafından 12 Nisan Pazar günü saat 09.00'da Altay köyüne ulaşım için araç tahsis edilecek.

        Açılış duası ve konuşmaların ardından nevruz tanıtım filmi gösterilecek, geleneksel ritüeller kapsamında çapan giydirme, demir dövme ve ateş üzerinden atlama etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Günün ilerleyen saatlerinde fidan dikimi yapılacak ve katılımcılara kadim Kazak Türk yemekleri ikram edilecek.

        Programda ayrıca, geleneksel oyun gösterileri, okçuluk etkinlikleri, atlı spor gösterileri, Kazak av köpekleri yarışı ve dans gösterileri sunulacak.

        Kazak müzik dinletisiyle devam edecek kutlamalar, ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

