Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Ordu'da, Altınordu Belediyesince düzenlenen "6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri" başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki programın açılışında, kitabın bir insanın en yakın arkadaşı, dostu olduğunu söyledi.

        İnanır, okumanın yaşı olmadığına işaret etti.

        Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, etkinliği her geçen yıl geliştirerek gerçek bir kültür sanat şölenine dönüştürdüklerini belirtti.

        Festivalde söyleşi, imza günleri ve konserlerin düzenleneceğini ifade eden Tepe, "Bugün başlayan etkinlikler dizisi 10 Mayıs'ta sona erecek. Ordulu hemşehrilerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi bu 10 gün boyunca kitaplarla yaşamaya, yazarlarla buluşmaya ve akşamları eğlenceye davet ediyoruz." dedi.

        Edebiyat ve Kitap Günleri Koordinatörü İbrahim Dizman da kitap fuarını da edebiyat festivalini de kapsayan etkinlikte tarih atölyeleri, okur, yazar buluşmaları, konser ve tiyatro oyunlarının yer aldığını ifade etti.

        Çocuk korosunun müzik dinletisi sunmasının ardından eski CHP milletvekili ve eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ile şair ve yazar Ahmet Ümit tarafından söyleşi düzenlendi.

        Programa, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel ile siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
