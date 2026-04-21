Ordu'da, "Karadeniz Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele Forumu" gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Erkan Birben Konferans Salonu'nda düzenlenen forumun açılışında, dezenformasyonun özellikle sosyal medyada çok yaygın kullanıldığını söyledi.



Dezenformasyonun gerçeğe ulaşmaktaki en büyük engel olduğunu belirten Güler, "Hem ahlaki hem etik hem de inanç açısından gerçekten çok problemli bir alan." dedi.



Ordu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Başkanı Harun Yahya Pişkin ise hakikatin, doğrunun ve milletin ortak vicdanının müdafaası için bir araya geldiklerini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, açılış konuşmalarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.



Saral, doğru bilgiyi halka ulaştırma noktasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde canhıraş bir şekilde emek sarf edildiğini söyledi.



Hakikatin olmadığı yerde dalalet, karanlık ve kaos olduğunu vurgulayan Saral, en büyük vazifelerinin Türkiye'ye yönelik saldırıları, haksız mesnetleri bertaraf etmek, doğru bilgiyi millete ulaştırmak olduğunu anlattı.



Ekonomi ve dış siyasetle ilgili dezenformasyon konularına da değinen Saral, "Yalanların bini bir para. Başta Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, İletişim Başkanlığımız bu konuda emek sarf ederek, o konuda bilgi birikimi en üst düzeyde olabilen gençlerimizle, kardeşlerimizle bunu bertaraf etme adına gereken çalışmaları yapıyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile Ordu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü işbirliğinde düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı kapsamında desteklenen foruma, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, diğer ilgililer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

