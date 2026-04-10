Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        AFAD Başkanı Pehlivan, Osmaniye'de selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 17:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pehlivan, beraberindeki Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ile 7 Nisan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

        Selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Pehlivan, talepleri dinledi.

        İncelemelerinin ardından Pehlivan, gazetecilere, ilçede 7 Nisan'da etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'ndeki taşkının hem evlerde hem iş yerlerinde hem de kamu kuruluşlarında zarara yol açtığını hatırlattı.

        AFAD koordinasyonunda ilk dakikalardan itibaren ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli araç, gereç ve ekipmanla müdahale hizmetlerini yürüttüklerini belirten Pehlivan, "Bu hizmetler çerçevesinde başta elbette ki vatandaşlarımızın ve can güvenliğinin sağlanması konusunda adımlar atıldı. Orada biriken sudan geçmeye çalışırken 2 vatandaşımız vefat etmişti, kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun dışında herhangi bir yaralanmamız veya can kaybımız diğer mahallelerimizde, kurumlarımızda yaşanmadı." diye konuştu.

        Pehlivan, yaşanan taşkın sonrası müdahale ve temizlik çalışmalarının hemen başlatıldığını ifade etti.

        İlçede özel bir hastanenin zemin katlarının da taşkından etkilendiğini kaydeden Pehlivan, "Öğretmenevimiz ve yine kamuya ait bazı diğer binalarda aynı durum yaşanmıştı. Şu anda hummalı bir şekilde temizlik çalışmaları devam ediyor. Tabii yeterli sayıda araç görevlendirmiştik. Burada, kanallarda DSİ'nin çok önemli çalışmaları var. AFAD gönüllülerimiz de temizlik çalışmalarına hem evlerde hem iş yerlerinde hem kamu kurumlarında destek sağlıyorlar." dedi.

        Ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Pehlivan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

