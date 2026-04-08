        Osmaniye Düziçi'nde şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü.

        Giriş: 08.04.2026 - 16:30 Güncelleme:
        İlçede dün akşamdan bu yana aralıklarla süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle debisi yükselen Deliçay'ın üzerindeki köprü çöktü.

        Köprünün çökmesi nedeniyle Karacaoğlan Mahallesi ile Göllüler köyü arasındaki yol ulaşıma kapandı.

        Ekipler, kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı Mustafa İba, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Yurdagül, gazetecilere, sağanakla ilgili ekiplerin sahada olduğunu ve gerekli tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

