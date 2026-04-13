Osmaniye'de akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Halime Aki idaresindeki 34 ELS 883 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolunun Anberinarkı köyü yakınında İbrahim A. yönetimindeki 34 ETH 675 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilden çıkarılan Aki, ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, akaryakıt tankerinin sürücüsünü gözaltına aldı.

