        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de bir sokağa Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın adı verildi

        Osmaniye'de bir sokağa, geçen ay hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ismi verildi.

        Giriş: 11.04.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sıcak asfalt çalışmalarıyla yenilenen Fakıuşağı Mahallesi 45006 Sokak'a hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın isminin verildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, meclisin nisan ayı toplantısında İlber Ortaylı'nın isminin Fakıuşağı Mahallesi 45006 Sokak'a verilmesi önerisinin kabul edildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

