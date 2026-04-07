Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taştı

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi ve Savrun Çayı'nın taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı.



Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taştı.



Taşkın nedeniyle bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı.



İhbarlar üzerine bölgeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Ekipler, araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

