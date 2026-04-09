Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespit sürüyor

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespit çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 17:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli ilçesinde 7 Nisan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bölgede zarar gören ev ve iş yerlerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        Çevre il ve ilçelerden gelen destek ekipleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, iş makineleriyle su tahliyesi yapılıyor, hasar gören alanlar tespit ediliyor.

        İş yerleri su basan ve balçıkla kaplanan esnaf da sağlam kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.

        - Selden etkilenenlere gıda ve hijyen malzemesi desteği

        Kadirli Belediyesi ekipleri, selden etkilenen vatandaşlara gıda ve hijyen malzemeleri dağıttı.

        Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da bölgede gelerek selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 Nisan'da etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı. Selde sürüklenen bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

