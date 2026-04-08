        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'deki selde hayatını kaybeden Fatih Anbarcıoğlu'nun cenazesi defnedildi

        Osmaniye'de selde sürüklenen araçta hayatını kaybedenlerden Fatih Anbarcıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Osmaniye'deki selde hayatını kaybeden Fatih Anbarcıoğlu'nun cenazesi defnedildi

        Osmaniye'de selde sürüklenen araçta hayatını kaybedenlerden Fatih Anbarcıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan otomobilde yaşamını yitiren Fatih Anbarcıoğlu'nun (69) cenazesi, yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alındı.

        Anbarcıoğlu'nun cenazesi, Asri Mezarlığı'nda İlçe Müftüsü Yakup Etik'in kıldırdığı namazın ardından defnedilmek üzere Akarca Yaylası Mezarlığı'na götürüldü.

        Cenaze törenine, Anbarcıoğlu'nun ailesi ve yakınları ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve vatandaşlar katıldı.

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı. Selde sürüklenen bir araçtaki Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

