Bisiklette MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası Sakarya'da yapılacak

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenen MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası 7 Haziran'da, MTB Eliminatör Dünya Kupası ise 14 Haziran'da Sakarya'da gerçekleştirilecek.



Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dünyanın ve Avrupa'nın en başarılı sporcularını bir araya getiren organizasyonların bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleneceği ve kentin, bisiklet sporunun prestijli iki organizasyonunu yeniden ağırlamaya hazırlandığı belirtildi.



MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası'nın 7 Haziran'da, MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışlarının ise 14 Haziran'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacağı ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sporcuların, Dünya Kupası yarışlarında ise şampiyon pedalların ter dökeceği kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bisiklet alanında dünyanın ve Avrupa'nın en önemli organizasyonlarına yeniden ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilecek bu büyük organizasyonlarla hem şehrimizi hem de ülkemizi dünya sahnesinde en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sakarya'nın organizasyon gücünü, spor altyapısını ve misafirperverliğini bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz." ifadelerine yer verdi.



Müzik ve sporun birleşmesiyle yaşanacak organizasyonda, 7 Haziran'da sanatçı Öykü Gürman, 14 Haziran'da ise Fettah Can sahne alacak ve çekilişle bisiklet hediye edilecek.

