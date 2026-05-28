Sakarya'da 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheliye gözaltı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
Karaçalılık Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada G.D'nin (34), 54 H 4091 plakalı minibüsteki S.D. (32) ve O.D'yi (30)'yi tabancayla ateş ederek yaralamasına ilişkin jandarma ekipleri çalışma yürüttü.
Çalışmalar sonucu silahı ateşleyen G.D. (34), olayda yaralanan S.D. (32) ve O.D. (30) ile kavganın tarafları S.C. (41), Ö.Ç. (38), G.K. (42) ve G.D. (41) gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
