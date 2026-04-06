Bafra'da 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 20 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, yapılan denetimde şüpheli S.Ş'nin (62) bulunduğu yerde yaptıkları aramada 20 litre etil alkol ele geçirdi.
Polis, olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlattı.
