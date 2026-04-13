Bafra'da Ziraat Bankası merkez şubesi yenilenen yüzüyle hizmete başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki şube modernizasyonu kapsamında 107 gün süren tadilatın ardından merkez şubesi, yeniden hizmete açıldı.



Tadilat süresince Altınyaprak Mahallesi'nde geçici olarak hizmet veren şube, Cumhuriyet Meydanı'ndaki yerinde yenilenen iç mekanıyla personel çalışma alanları ve müşteri bekleme salonlarında daha konforlu ve teknolojik bir yapıya kavuştu.



Taşınma işlemlerinin tamamlanmasıyla tüm birimlerin tam kapasite çalışmaya başladığı bildirildi.

