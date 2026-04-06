Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        İl şampiyonu otizmli sporcuya imzalı Samsunspor forması hediye edildi

        Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası'nda gülle atmada şampiyon olan Kavaklı özel sporcuya Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafında imzalı Samsunspor forması hediye edildi.

        Giriş: 06.04.2026 - 12:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğünden destek alan ve Kavak'ta yaşayan 25 yaşındaki otizmli Bilal Deniz Özkurt, Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası'nda gülle atmada Samsun birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Bu başarının ardından Havza SHM'nin girişimiyle Samsunspor Kulübü'nden, Özkurt'a hediye edilmek üzere imzalı forma talep edildi.

        Kulüp tarafından futbolcuların imzaladığı takım formasının gönderilmesi üzerine Havza SHM Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Kavak'ta ikamet eden otizmli Bilal Deniz Özkurt'u evinde ziyaret ederek formayı kendisine hediye etti.

        Güvendi, otizmli Bilal Deniz Özkurt'un azmi, disiplini ve spora olan bağlılığını bir kez daha takdir ederek, "Öncelikle kıymetli kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Özkurt ailesinin örnek teşkil edecek olan; göstermiş olduğu özveri, destek ve bilinçli yaklaşımları için tebrike diyorum. Bu anlamlı başarı hikayesinin tüm ailelere ilham olmasını diliyorum." dedi.

        Güvendi otizmli bireylerin destek verildiği takdirde hayatın birçok alanında başarılı olacağına dikkati çekerek, "Spor bu alanlardan sadece biri ve spor özel gereksinimli bireylerin gelişiminde önemli bir etken. Havza SHM olarak özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata aktif katılımını desteklemeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Samsunspor Kulübümüze ve yönetimine hassasiyetleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

