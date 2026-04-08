İlkadım Belediyesinin projeleri OKAF'26'da tanıtıldı

İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler, "Orta Karadeniz Kariyer Fuarı"nda (OKAF'26), ziyaretçilere ve öğrencilere tanıtıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen OKAF’26, başladı.





Fuara katılan İlkadım Belediyesi, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz tarafından hayata geçirilen vizyon projelerini tanıttı.





OKAF'26 açılış töreni sonrasında Kurnaz, standa gelen öğrencilerle sohbet ederek projeler hakkında bilgiler verdi.



İlkadım Belediyesinin fuar, tanıtım günleri ve benzeri etkinliklere katılımının, vatandaşlara sunulan hizmetlerin ve projelerin anlatılması için son derece kıymetli olduğunu belirten Kurnaz, "Standımızı ziyaret eden öğrencilerimize, çalışmalarımız hakkında bilgi vererek hayata geçireceğimiz projelerimizi de anlattık. Ayrıca öğrencilerimize, belediyemizin staj imkanları konusunda da bilgilendirmeler yaptık. Gençlerin kariyer planlamalarında önemli bir yere sahip olan OKAF'26'nın İlkadım, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



