Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 40 ilde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salınacak

        İLYAS GÜN - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde, Türkiye'de başta fındık olmak üzere, 300 bitkiye zarar vererek ekonomik kayba sebep olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele amacıyla 1 milyon 650 bin samuray arısı üretilerek 40 ilde doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda, kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla Samsun, Tokat, Yalova, Ankara ve Giresun'da samuray arısı üretimi gerçekleştiriliyor.

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz, AA muhabirine, başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

        Zararlının Türkiye'ye ilk giriş yaptığı yıldan itibaren çalışmalara başladıklarını vurgulayan Deligöz, "2023 yılında laboratuvarımızı kurduk. Bu amaçla 2023 yılında 22 bin, 2024 yılında 207 bin, 2025 yılında ise 1 milyon 156 bin samuray arısı üretimi yaparak doğaya salımını yaptık. Tabii sadece biyolojik mücadele yapmıyoruz. Bakanlığımızın politikası kapsamında kimyasal, biyoteknik, mekanik ve biyolojik mücadeleyi bir arada yürütüyoruz." dedi.

        - "Kahverengi kokarca popülasyonunun yüksek oranda artmadığını, sabit kaldığını gördük"

        Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl 1 milyon 650 bin samuray arısı üretimi hedeflediğine işaret eden Deligöz, "Bu üretimini Tokat, Yalova, Ankara ve Giresun'da enstitülerimizdeki laboratuvarımızla birlikte yürütüyoruz. Biz, bu enstitülerin koordinatörü olarak görev yapıyoruz. Bu sene Türkiye genelinde 40 ilde 1 milyon 650 bin samuray arısı salımı yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında kışlak mücadeleyi, cezbet öldür yöntemini, mekanik, biyoteknik ve kimyasal mücadeleyi de gerektiği zamanlarda kullanıyoruz." diye konuştu.

        Samsun'daki enstitülerinde bu yıl 650 bin samuray arısı üretimini planladıklarını aktaran Deligöz, bu hedefin üzerine de çıkabileceklerini kaydetti.

        Deligöz, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde sahada gözlemleme çalışması yürüttüklerini anlatarak şunları kaydetti:

        "Yaptığımız gözlemleme çalışmalarında kahverengi kokarca popülasyonunun yüksek oranda artmadığını, sabit kaldığını gördük. Bunun dışında Marmara Bölgesi'ne doğru popülasyon artışı var. Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde üreticilerimizle 3 yıldır yaptığımız entegre mücadelemiz sonuç verdi. Önümüzdeki seneden itibaren kahverengi kokarca popülasyonunun aşağı doğru ineceğini öngörüyoruz. Batı Marmara Bölgesi'nde de üreticiler bilinçlendikçe, samuray arısını salmaya devam ettikçe popülasyon azalacaktır. Samuray arısı doğaya adapte oldu. Yıldan yıla kahverengi kokarca popülasyonu azalacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

