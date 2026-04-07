Samsun'da bir kadının kolyesini çalan zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının kolyesini çalan şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 1 Nisan'da Atakum ilçesinde S.H. (55) adlı kadının boynundaki kolyesinin, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşan bir kişi tarafından çalındığı ihbarıyla ilgili çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri zanlı U.K'yi (43) saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.



Şüphelinin çaldığı ziynet eşyasını İlkadım ilçesinde bir kuyumcuda bozdurduğu belirlendi.



Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin S.H'nin boynundaki kolyeyi aldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

