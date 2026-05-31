Samsun'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. N.Ş. (30) idaresindeki 55 AUH 297 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan G.Ş. (5) ve F.Ö. (51) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.