Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da şehir içi otobüs hatlarında günde 111 bin 489 yolcu taşınarak rekor kırıldı

        Samsun'da kent içi toplu taşıma otobüs hatlarında bir günde taşınan yolcu sayısının 111 bin 489'a ulaşarak rekor kırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 14:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da şehir içi otobüs hatlarında günde 111 bin 489 yolcu taşınarak rekor kırıldı

        Samsun'da kent içi toplu taşıma otobüs hatlarında bir günde taşınan yolcu sayısının 111 bin 489'a ulaşarak rekor kırıldığı bildirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent içi toplu taşıma hizmetinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla son dönemde filoya 45 yeni otobüs dahil edildiği belirtildi.


        Toplu taşımada kullanılan otobüs sayısının yüzde 25 artırıldığı aktarılan açıklamada, bu süreçte yeni hatlar oluşturulurken mevcut güzergahların da güncellendiği bildirildi.


        Samsun Büyükşehir Belediyesinin iştiraki SAMULAŞ AŞ tarafından işletilen kent içi toplu taşıma otobüs hatlarında 1 Nisan'da bir günde taşınan yolcu sayısının 111 bin 489'a ulaşarak günlük taşıma rekoru kırıldığı vurgulanan açıklamada, aynı gün hafif raylı sistem hattında ise 83 bin 786 yolcu taşındığı, böylece 1 Nisan'da otobüs ve tramvaylarla toplam 195 bin 275 yolcuya hizmet verildiğine işaret edildi.


        Kent içi otobüs hatlarında daha önce 17 Şubat 2026'da 110 bin 618 yolcu taşındığı, aynı tarihte hafif raylı sistem hattında 90 bin 201 yolcu taşınırken, kent içi toplu taşımada günlük toplam yolcu sayısının 200 bin 819 olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekilen açıklamada, şehir merkezinde geniş bir ulaşım ağında hizmet veren kent içi toplu taşıma sisteminde filoda 221 otobüs bulunduğu, otobüslerin 44 hatta günlük 1900 sefer gerçekleştirdiği belirtildi.

        Kent içi otobüs hatlarında 2025 yılında toplam 24 milyon 550 bin yolcu taşındığı anlatılan açıklamada, hafta içi ortalama 78 bin yolcunun kullandığı otobüs hatlarında eğitim öğretim döneminin başlamasıyla günlük yolcu sayısının 100 binin üzerine çıktığı kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

