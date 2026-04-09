Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Büro ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda C.Ş'nin ikametinde yapılan aramada 6,76 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap, E.Ş'nin üzerinde ve ikametinde 55,45 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 600 lira, Ö.A'nın üzerinde de 110 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Çarşı ve mahalle bekçilerince E.Ş'nin aracında yapılan aramada da 1,58 gram sentetik uyuşturucu bulundu.



Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

