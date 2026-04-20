Samsun'da yolcu otobüsünün önünü aracıyla kesen sürücüye 180 bin lira ceza uygulandı
Samsun'da yolcu otobüsünün önünü aracıyla kesen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
Şehirler arası yolcu otobüsü, İlkadım Bulvarı İşkem Kavşağı'nda seyir halindeyken siyah renkli araç tarafından önü kesilerek durduruldu.
Araçtan inen sürücünün, otobüs şoförüne yönelik saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.
Olayla ilgili çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı sivil trafik ekipleri, aracı ve sürücüsünü tespit etti.
Sürücü D.K'ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca sürücü belgesine iki ay el konuldu, kullandığı araç iki ay trafikten menedilerek otoparka çekildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.