Vezirköprü'de bayramlaşma programı yapıldı

Vezirköprü'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.





Vezirköprü Kaymakamlığı ile Vezirköprü Belediyesinin ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kaymakam Kaya, bayramların toplumsal kaynaşmayı artıran önemli günler olduğunu vurgulayarak, "Bayramlar sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Geleneksel bayramlaşma programımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.





Gül de bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.



