        Hayatını engellilere adayan antrenör Mustafa Bebe'nin emanetini öğrencileri yaşatacak

        MÜSLÜM ETGÜ - Sakarya'da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi maçında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe'nin şampiyonluk hayalinin gerçekleşmesi için öğrencileri iddialı bir şekilde çalışıyor.

        Giriş: 10.04.2026 - 11:07
        Yıllarca amatör futbol oynadıktan sonra çalıştığı kurumdan emekli olan Mustafa Bebe, çeşitli amatör futbol takımlarında teknik direktörlük yaptıktan sonra 2001'de Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, 2014'te ise DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nü çalıştırmaya başladı.

        Aynı zamanda İşitme Engelliler Futbol Takımı'nın başkanlığını da yürüten Bebe, 2020-2021 sezonunda iki takımıyla bir üst lige yükselmenin sevincini yaşadı. Amatör ve engelli futbolda sayısız sporcu ve antrenör yetiştiren Bebe, çevresinde futbola olan sevgisiyle tanıyordu.




        - "Hocanın emanetine sahip çıkacağız"

        DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörlüğünü yürüten Mahmut Toprak, AA muhabirine, Mustafa Bebe'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Üzgün olsalar da hayatın devam ettiğini ve çalışmalara başladıklarını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

        "Hocamız kendisini engellilere adamış ve yüzlerce sporcu yetiştirmiş, eşsiz bir insandı. Futbol bilgisi son derece ileriydi. Her daim engellilerin yanındaydı. Sadece sahada değil, dışarıda da bütün engellilerin ne sorunu varsa hepsini giderirdi. Zamanının çoğunu engellilere adıyordu. Sporcularla konuştuk, hocanın emanetine sahip çıkacağız. İnşallah bu takımı bir gün şampiyon yapıp, o kupayı mezarına götürerek kendisine armağan edeceğiz."

        Toprak, federasyona 2026-2027 sezonunda Ampute Futbol Süper Ligi'nin isminin Mustafa Bebe olması için talepte bulunacaklarını sözlerine ekledi.




        - Sporcuların vefa sözü

        Takım kaptanı Ümit Satış da 2014 yılında Mustafa Bebe ve Mahmut Toprak ile birlikte DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü kurduklarını söyledi.

        İlk günden itibaren Bebe ile yan yana olduklarını ifade eden Satış, "Bizim antrenmanımızı bitirdikten sonra da işitme engellileri çalıştırırdı. Çok zor bir şey ama her iki takımı da şampiyon yaptı ve Süper Lig'e çıkardı." diye konuştu.

        Kenyalı Nicolas Keyo ise Mustafa Bebe'yi kalbi temiz ve futbol aşığı olarak hatırlayacağını dile getirdi.

        Türk futbolunun büyük bir karakter kaybettiğini ifade eden Keyo, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bütün maçlarda hoca için oynayacağız, onu mutlu edeceğiz. Hocamız biz engellilere hep destek oldu ve bize çok inanıyordu. Oyuncular daha iyi olsun diye çalışıyordu, biz de onun için daha iyi oynamak istiyorduk. Hocamızı çok seviyorduk."

        Kaleci Fatih Öztürk de 2015 yılında Mustafa Bebe sayesinde ampute futbol ile tanıştığını belirtti.

        Bebe'yi hocadan çok bir arkadaş ve ağabey gibi gördüklerini ifade eden Öztürk, "Bundan sonra emeğine ve takımına sahip çıkacağız inşallah. Ömrünü engellilere adadı. Hem engelli sporunda hem amatörde de çok emeği var." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Siverek'te dehşet anları 14 yaşındaki kıza çarpan sürücü, aracını kalabalığ...
        Siverek'te dehşet anları 14 yaşındaki kıza çarpan sürücü, aracını kalabalığ...
        Şanlıurfa'da kafasına tuğla düşen işçi ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da kafasına tuğla düşen işçi ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 3 yaralı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 3 yaralı
        Siverek'te otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Siverek'te otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da DEAŞ propagandasına 3 gözaltı
