Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da böbrek sağlığı için iş birliği protokolü imzalandı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Böbrek Vakfı arasında böbrek sağlığının korunmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da böbrek sağlığı için iş birliği protokolü imzalandı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Böbrek Vakfı arasında böbrek sağlığının korunmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.


        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Türkiye Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk tarafından imzalanan protokole göre, iş birliği kapsamında böbrek hastalıklarına karşı farkındalığın artırılması, erken teşhisin yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.


        Eğitim programları ve bilinçlendirme kampanyalarıyla da toplumun geniş kesimlerine ulaşılması planlanıyor.

        Başkan Gülpınar, protokole ilişkin, toplum sağlığına verilen önemin sadece sözde kalmadığını, uygulamaya geçirilen projelerle de sürekliliğinin sağlandığını ifade etti.


        Timur Erk ise beslenme alışkanlığına dikkat edilmesini önererek, tuz tüketiminin azaltılmasının böbrek sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Cesedi gölette bulunmuştu... Bir hafta önce 8 bıçak darbesi!
        Cesedi gölette bulunmuştu... Bir hafta önce 8 bıçak darbesi!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
        Şanlıurfa'da sağlıklı beslenme ve böbrek sağlığı için eğitim seferberliği b...
        Şanlıurfa'da sağlıklı beslenme ve böbrek sağlığı için eğitim seferberliği b...
        Şanlıurfa'da korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
        Şanlıurfa'da korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
        Şanlıurfa'da belediye başkanları AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutla...
        Şanlıurfa'da belediye başkanları AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutla...
        Dicle Elektrik'ten Karaköprü'ye 4,3 milyar TL'lik yatırım
        Dicle Elektrik'ten Karaköprü'ye 4,3 milyar TL'lik yatırım
        Haliliye'de yaz öncesi parklarda hummalı çalışma
        Haliliye'de yaz öncesi parklarda hummalı çalışma