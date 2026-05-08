Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Konaç Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Mustafa Kada, Osman Kada ve Veysi Yeşiltepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, kavganın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.