        Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 08.05.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Kırsal Konaç Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Mustafa Kada, Osman Kada ve Veysi Yeşiltepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri, kavganın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"

