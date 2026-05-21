Şanlıurfa'da elektrikli bisikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 21.05.2026 - 11:19
Karacadağ Mahallesi'nde M.K. idaresindeki 63 AKS 743 plakalı elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile A.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
