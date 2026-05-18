Şanlıurfa'da gıda denetiminde 6 işletmeye ceza uygulandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, gıda güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 işletmeye toplam 237 bin lira idari para cezası uygulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, ilçedeki işletmelerde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 işletmeye toplam 237 bin lira idari para cezası uygulandı.

